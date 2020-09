Marchisio: “Barella? Oltre al gol mi è piaciuto un momento della sua gara”

Claudio Marchisio

Barella ha deciso Olanda-Italia di UEFA Nations League questa sera alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam (vedi articolo). Claudio Marchisio, nello studio post partita di Rai Sport, ha parlato della prestazione del centrocampista dell’Inter, non solo sul gol.

CENTROCAMPISTA COMPLETO – Claudio Marchisio rifiuta l’accostamento a Nicolò Barella, ma solo per un motivo: «A me fare i paragoni non piace mai. Però devo dire che mi piace molto Barella, perché è un giocatore box-to-box. Va avanti e indietro, non lo superano mai. Uno dei momenti più belli della partita, a parte il gol e tutto quello che ha fatto, è stato verso la fine quando ha recuperato un pallone vicino alla nostra area di rigore. Di regola uno la butta via, mancava ormai un minuto, invece lui è rimasto lucido ed è riuscito a giocarla facendo prendere il fallo a Federico Chiesa. È ancora giovane, ha tempo di crescere e migliorare ancora tanto».