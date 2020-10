Marchisio: “Barella fondamentale per l’Italia, non solo per...

Marchisio: “Barella fondamentale per l’Italia, non solo per la mole di lavoro”

Barella è stato il migliore in campo in Italia-Olanda di stasera, nonostante l’1-1 degli Azzurri in UEFA Nations League (vedi articolo). Claudio Marchisio, nel corso del post partita su Rai Sport +, ha elogiato il centrocampista dell’Inter e parlato anche di D’Ambrosio.

IL DUO – Claudio Marchisio elogia Nicolò Barella dopo Italia-Olanda: «Oltre alla conferma di queste partite è proprio un giocatore completo. Per noi sta diventando veramente fondamentale, non solo per la mole di lavoro che fa ma per i palloni che li recupera e per come li recupera. Poi c’è l’assist che ha fatto. Anche Danilo D’Ambrosio è un giocatore che con Antonio Conte sta facendo un grande percorso di crescita».