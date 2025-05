Marchisio sceglie: «Acerbi migliore in Europa! Barella in lizza con altro»

Claudio Marchisio ha indicato le sue preferenze, in ogni reparto del campo, in merito ai migliori calciatori stagionali in Serie A e Champions League: tanti calciatori dell’Inter in lista.

LE PREFERENZE – Claudio Marchisio si è così pronunciato a Goal sull’andamento della stagione in Serie A e Champions League: «Il miglior portiere in A, per come sta andando l’annata, è Sommer. E in Europa, invece, dico Donnarumma. In difesa voglio mettere Buongiorno, anche se ha avuto un infortunio. Poi premio Acerbi per il gol segnato in semifinale. A centrocampo, la sfida è tra Vitinha e Barella. In Italia, il miglior centrocampista è stato McTominay. Il miglior attaccante in Serie A è stato Thuram, per me. In Europa, se non si tratta proprio di un ‘attaccante puro’, per l’età che ha dico Lamine Yamal».

Marchisio cita alcuni dei calciatori fondamentali della stagione dell’Inter: un ruolo preciso

IL VALORE – Sommer, Acerbi, Barella e Thuram sono 4 dei calciatori che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella qualificazione dell’Inter alla finale di Champions League. Da loro, soprattutto i primi due, è passata una parte molto significativa dell’impresa compiuta dai nerazzurri in semifinale contro il Barcellona a San Siro. Ora è atteso un ultimo, e decisivo step, contro il PSG di Luis Enrique. Dopo il finale di Serie A contro il Como, i big del Club nerazzurro andranno a Monaco di Baviera per completare il lavoro straordinario iniziato non quest’anno, ma svariate stagioni fa. Con la finale di Istanbul, persa contro il Manchester City, che grida ancora vendetta.