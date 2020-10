Marchetti:”Conte voleva questo Eriksen! Merita una maglia in Inter-Milan”

Nel suo editoriale per “Tuttomercatoweb.com”, il noto giornalista di “Sky Sport” Luca Marchetti si è focalizzato anche sul buon rendimento di Christian Eriksen con la sua nazionale. Antonio Conte gli darà una chance da titolare in Inter-Milan di sabato?

CARICO – È andato a segno in tutte e tre le gare della sua nazionale. Meglio di così non avrebbe potuto fare Eriksen, che torna a Milano, dopo la pausa nazionali, carico di aspettative. L’intermezzo danese era cominciato con alcune dichiarazioni piuttosto effervescenti dell’ex Tottenham, che ha poi tradotto sul campo la sua voglia di tornare a incidere. Luca Marchetti, giornalista di “Sky Sport”, ne ha scritto nel consueto editoriale per “Tuttomercatoweb.com”: “Nonostante le assenze, l’Inter alla vigilia del derby si sente un po’ più tranquilla. Romelu Lukaku continua a segnare anche in Nazionale, ma forse la notizia che aspettava Conte è quella che arriva da Eriksen: firma la vittoria a Wembley (su rigore d’accordo) ma sembra in grande spolvero, visto quello che aveva già fatto nella partita precedente. Il Milan si consola con Hakan Calhanoglu, sempre più in palla. È l’anticipo del derby, il big match che ci apprestiamo a vivere“.

