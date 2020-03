Marchetti: “Zhang? Mi ha sorpreso per tre motivi!...

Marchetti: “Zhang? Mi ha sorpreso per tre motivi! Queste polemiche…”

Intervistato sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Linea Diretta”, Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato dello sfogo di Steven Zhang verso Paolo Dal Pino

MARCHETTI – Queste le parole di Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sullo sfogo di Steven Zhang, presidente dell’Inter, nei confronti Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A: «L’uscita di Zhang mi ha sorpreso. Per i toni usati, per l’orario e anche per il momento. Questo tipo di polemiche dovrebbero essere evitate, perché infiammano solo gli animi dei tifosi».