Marchetti (Uefa): «Inter in finale? Orgoglio per l’Italia! Formato coppe…»

Il segretario della Uefa Marchetti ha parlato del formato delle coppe europee, compresa la Champions League. Poi una battuta sull’Inter in finale contro il PSG.

NUOVA CHAMPIONS LEAGUE – Il segretario Uefa Giorgio Marchetti a Radio Anch’io lo Sport sul nuovo formato della Champions allargata: «Siamo molto soddisfatti, avevamo degli obiettivi per questo formato, ossia renderla più incerta e appassionante. Ci ha dato grande soddisfazione, abbiamo avuto partite sempre incerte e mai prive di interesse e la fase ad eliminazione diretta è successa con partite incredibili, come quella di settimana scorsa tra Inter e Barcellona. Non è un formato temporaneo, è stato pensato non come spazio di vita limitata, ma deve diventare il formato del futuro. Il formato funziona in termini di incertezza, imprevedibilità e ragioneremo con i club per migliorare qualche piccolo dettaglio, ma il formato resterà tale».

MOTIVO DI ORGOGLIO – Marchetti poi commenta così la finale di Champions League tra PSG e Inter: «Penso che per tutti gli italiani sia motivo di orgoglio quello di avere una squadra italiana in finale di Champions League. Negli ultimi anni, l’Italia ha sempre avuto squadre finaliste delle tre competizioni europee e quindi lo stato del calcio italiano è molto buono. È uno che fa risultati in Europa».