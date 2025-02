Marchetti: «Testa a testa tra Napoli e Inter! I primi in calo»

L’Inter ha guadagnato due punti sul Napoli ed ora si trova ad un solo punto di distanza. Luca Marchetti su TMW Radio ha commentato il weekend.

VITTORIA – Luca Marchetti vede una netta ripresa nella squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter si è ripresa. A Firenze aveva giocato veramente male e meritato di perdere. I nerazzurri sono tornati a essere molto efficaci. Togliendo gli episodi l’Inter ha dimostrato di saper reagire molto bene. La Fiorentina non ha fatto brutta figura anzi ha dimostrato di essersi ripresi dal periodo complicato che aveva passato. Da questo turno di campionato ci rimane un grande testa a testa tra Napoli e Inter che spero non venga inquinato dalle polemiche arbitrali. Spostiamo l’attenzione su quello che succede in campo»

Inter, la sfida col Napoli secondo Marchetti

CALO AVVERSARIO – Marchetti sottolinea inoltre un altro aspetto: «Io credo che sia assolutamente normale. Non si può tenere al massimo la concentrazione e il livello atletico per tutta la stagione. Nemmeno l’Inter è riuscita a farlo. Quelli del Napoli sono stati due pareggi diversi: contro la Roma è arrivato al novantacinquesimo e quello con un prestazione un po’ così contro l’Udinese. Per me ci sta un calo. Non credo che una delle due possa vincere tutte le partite quindi l’importante sarà sbagliare di meno»