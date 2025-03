Marchetti sorpreso: «Nuova regola Ifab? Servirebbe maggiore condivisione!»

Giorgio Marchetti, vicesegretario generale dell’UEFA, ha espresso il suo scetticismo in merito all’approvazione di una nuova regola da parte dell’Ifab relativa a specifici comportamenti “dilatori” dei portieri.

IL RAGIONAMENTO – Giorgio Marchetti ha parlato a Gr Parlamento delle nuove norme approvate dall’Ifab, con particolare attenzione a una decisione che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Il riferimento del vicesegretario generale dell’UEFA è all’introduzione della “sanzione” del calcio d’angolo nel caso in cui un portiere tenga il pallone per più di 8 secondi prima di rinviarlo. Sul punto Marchetti si è così espresso: «La trovo sorprendente perché non era nell’agenda. Mi chiedo se siano stati valutati tutti gli elementi e se sono stati fatti i test. Non mi è chiaro il meccanismo di decisione dell’Ifab, forse servirebbe un po’ più di condivisione in queste decisioni».

Marchetti sull’utilizzo del Var

L’IDEA – Marchetti ha poi proseguito indicando il suo pensiero complessivo sulla presenza del Var e sul suo utilizzo in campo: «Il Var? Rappresenta un protocollo sempre vivente, non c’è dubbio che questo generi polemiche e discussioni. Tutto è migliorabile e spero che anche il Var migliori. Ma bisogna fare attenzione a come maneggiarlo, in quanto l’idea di portare il Var ovunque potrebbe rendere il calcio un gioco meccanico con una ingerenza continua che non penso saremmo disposti a vedere. Ciò renderebbe il gioco troppo spezzettato».