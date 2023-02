Marchetti: «Skriniar? L’Inter pensava rinnovasse. Una cosa mi ha stupito!»

All’indomani della chiusura del mercato, Marchetti ha fatto un mini resoconto sull’affaire Skriniar. Rimarrà all’Inter fino a fine stagione, poi andrà al PSG

SITUAZIONI − Luca Marchetti ha spiegato la vicenda legata allo slovacco: «Tre casi diversi Skriniar, Amrabat e Zaniolo. Simili Skriniar e Zaniolo per i contratti – anche se quello dello slovacco andava in scadenza a giugno – sono diverse per come si sono comportate dal loro punto di vista i giocatori e le società nei loro confronti. Skriniar? L’Inter pensava che il giocatore rinnovasse e quindi per questo in estate non ha accettato i 50 milioni di euro. La proposta di rinnovo era molto alta, di circa sei milioni di euro. Cifra da attaccante. La cosa che mi ha stupito di più? E che il PSG ha fatto una cifra inferiore ai 10 milioni. Chiaro che non era una proposta accettabile per l’Inter». Le sue parole su SS24.