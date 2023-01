Marchetti: «Skriniar, con la certezza del mancato rinnovo Inter a un bivio»

Luca Marchetti parlato del mancato rinnovo di Milan Skriniar, delle dichiarazioni dell’agente del difensore (vedi articolo) e della decisione che dovrà prendere l’Inter.

BIVIO – Queste le parole da parte di Luca Marchetti sulla questione che riguarda il difensore slovacco nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Lo avevamo detto che Skriniar aveva detto no all’Inter. Lo abbiamo scoperto ieri con un timing particolare, penso sia la prima volta che un agente parli durante la partita di un suo assistito. Skriniar poi è stato decisivo in negativo ieri, per questo penso sia stato un timing particolare. Era scontato che Skriniar fosse finito sul mercato, ora che c’è la certezza del mancato rinnovo l’Inter è a un bivio. Lo tieni fino a giugno o lo cedi subito qualora dovesse arrivare l’offerta dal PSG? L’Inter dovrà fare i conti soprattutto sul possibile sostituto da acquistare al posto di Skriniar».