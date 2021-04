Marchetti: «Serie A, Inter approfitta delle troppe battute a vuoto delle altre»

Luca Marchetti ha parlato dei vertici del campionato di Serie A che l’Inter allungare ulteriormente sulle altre dopo la vittoria sul Sassuolo

INCERTEZZA – Queste le parole su campionato di Serie A e Inter da parte di Luca Marchetti all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “E’ la bellezza di questo campionato: l’incertezza. E quell’incertezza che c’era in testa, fino a qualche settimana fa, si è spostata sulla lotta Champions. Perché nel frattempo l’Inter non ha perso un colpo, mentre le altre hanno avuto qualche battuta a vuoto, forse di troppo (soprattutto se si vuole vincere). L’Inter ha approfittato e ha cercato di fare il vuoto. Le altre lottano, sgomitano, non vogliono lasciare il posto al sole. Un punto, probabilmente, decreterà la “vita” o la “morte” calcistica di un progetto“.

VALUTAZIONI – Marchetti prosegue. “Ecco perché nella valutazione di fine anno, anche se è evidente che il raggiungimento di un’obiettivo o meno può fare la differenza, bisogna tenere conto di tutto. Di una stagione anomala, con Covid e giocata compressa, senza preparazione (di fatto), magari con un allenatore nuovo (vedi la Juventus), con meno risorse economiche rispetto al passato. Poi ci sono situazioni che non devono essere valicate. E ognuno fissa la propria asticella. Ma i conti si faranno certamente alla fine, e i giudizi potranno variare settimana dopo settimana“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti