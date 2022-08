Marchetti: «Serie A, Inter ha convinto meno rispetto le altre! Tante occasioni»

Luca Marchetti, esperto di mercato su Sky Sport, intervento sulle frequenze di TMW Radio ha commentato la prestazione dell’Inter alla prima giornata.

DOPO LA PRIMA GIORNATA – Luca Marchetti dice la sua riguardo la prestazione dei nerazzurri alla prima giornata contro il Lecce: «Chi ha convinto meno per il risultato forse è l’Inter, ma se vediamo quante occasioni ha avuto poteva vincere in maniera più agevole. Anche nella partita dei nerazzurri, così come nelle altre, abbiamo visto e sentito una spaccatura vista la differenza tecnica tra le squadre. Non mi aspettavo un Napoli già a questo punto, dopo esser andato sotto a Verona.».