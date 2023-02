Marchetti: «Napoli straordinario, ma Inter a -13! Demeriti dei rivali ci sono»

La cavalcata del Napoli è qualcosa di irripetibile, ma secondo Marchetti anche le avversarie hanno avuto dei demeriti. L’Inter ad esempio è a meno 13 dagli azzurri

DEMERITI AVVERSARI − Le parole di Luca Marchetti in collegamento su Tmw Radio: «Il Napoli ha messo in campo una serie di situazioni che hanno dato vita a una stagione straordinaria, forse irripetibile. Non sta lasciando neanche le briciole agli avversari. Questo però non significa che le altre squadre debbano stare a distanza siderale dal Napoli. L’Inter per esempio che ha vinto sette delle ultime nove è a 13 punti, sicuramente ci sono dei meriti del Napoli ma parliamo del maggior distacco nell’era dei tre punti a questo punto del campionato. Ci sono dei demeriti degli avversari».