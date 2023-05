Marchetti: «Milan-Inter 0-2, assurdo paradosso! Ritorno non scritto»

Luca Marchetti ha analizzato Milan-Inter 0-2, semifinale d’andata di Champions League. Il giornalista ha rilevato anche un paradosso in seno ai nerazzurri. Poi si esprime sul ritorno

PARADOSSO − A vincere sono i nerazzurri, ma Marchetti rileva un interessante paradosso: «C’è un paradosso in questa partita, in questo primo atto della semifinale di Champions. Che il rammarico sembra quasi averlo più l’Inter (che ha vinto) piuttosto che il Milan (che ha perso). Rammarico perché il primo tempo nerazzurro è stato praticamente perfetto. Il risultato poteva essere più ampio già dopo i primi 45 minuti. E il Milan, che nel secondo tempo è cresciuto, ha preso il palo con Tonali dando l’impressione di poter rialzare la testa. Sarebbe bastato poco anche per cambiare un po’ gli equilibri sul campo. E quindi riparte da qui la speranza dei rossoneri, dalla voglia di rimettersi in pista, da quella scossa che hanno provato a dare proprio Tonali e Brahim Diaz».

IN SALUTE − Anche ieri, nerazzurri al top per Marchetti: «L’Inter sta bene e ha voluto dimostrarlo. È entrata concentrata, determinata, lucida, energica. Ha messo sul campo una delle sue versioni migliori, ha rispolverato una grande prova di qualità dei suoi attaccanti, ha i tre centrocampisti ispiratissimi, le ali toniche. E’ tutta la squadra che funziona. Ha una grande convinzione».

RITORNO − Infine, conclude così Marchetti nel suo editoriale su Tuttomercatoweb: «Ma il vantaggio per 2-0 è un vantaggio considerevole. Anche perché – soprattutto quest’anno – l’Inter negli scontri diretti con il Milan ha sempre avuto la meglio. La semifinale di ritorno però non datela per scontata. Il Milan ha fatto dell’appartenenza e dell’orgoglio il suo marchio di fabbrica, con queste armi ha vinto il campionato la passata stagione e l’Inter ne sa qualcosa. Ecco perché non abbasserà la guardia».