Marchetti: «Il Milan ha fatto il massimo. Inter? Situazione scomoda»

Il Milan è retrocesso in Europa League e l’Inter si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Il pensiero di Luca Marchetti.

MILANESI − Luca Marchetti a Tmw nel suo editoriale si esprime così su Milan e Inter in Champions League: «Più di così il Milan non poteva fare. Vince, in rimonta, in trasferta. L’Inter si è complicata la vita da sola. Non che l’abbia fatto apporta, beninteso. La Real Sociedad, nell’arco dei due scontri diretti, ha meritato di finire il girone davanti ai nerazzurri. È stata una delle poche squadre, in questa stagione, che ha veramente messo in difficoltà l’Inter. Sia all’andata che al ritorno. Ora – a causa di due pareggi – l’Inter si trova in una situazione certamente più scomoda, ed è un peccato visto il gioco che finora ha espresso in questa prima parte di stagione, le individualità e le ambizioni».