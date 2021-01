Marchetti: “Mercato Inter? Nessuna distrazione, i giocatori sanno”

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, è intervenuto per parlare del mercato dell’Inter ai microfoni di “Tutti Convocati”

NESSUNA DISTRAZIONE – Marchetti non crede che le voci di mercato possano distrarre i giocatori dell’Inter: «Non credo che i giocatori siano deviati da situazioni di mercato. Chi vuole andare via lo sa già da tempo e anche chi si trova male. Chi ha offerte non lo sappiamo, le trattative nascono prima dell’apertura del mercato. Il mercato aperto ormai è digerito anche dai calciatori e dalle società. Non si può pensare che gennaio possa risolvere i problemi delle squadre, è fuori moda. Non credo che l’Inter abbia bisogno del mercato per diventare più forte, può diventare più completa, ma non più forte».