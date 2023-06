Marchetti: «Manchester City? L’Inter ha già battuto grandi squadre»

Luca Marchetti, a Sky Sport 24, ha presentato la partita tra Manchester City e Inter, finale di Champions League. I nerazzurri possono dire la loro come hanno fatto in questi mesi

NON SNATURARSI − Marchetti analizza il match direttamente da Istanbul: «Non è il primo anno che Guardiola parte da favorito, ma parte da favorito tutti gli anni. Nel caso del Manchester City per gli investimenti fatti, per le qualità dei giocatori e di Guardiola, questa partita rappresenta una grande opportunità. Questo tipo di responsabilità i giocatori la sentono addosso. Non ha però quella storia che ha l’Inter. L’Inter viene qua con delle Champions League già vinte, il Manchester no. L’Inter non dovrà snaturarsi. Ha già affrontato squadre importanti e con la propria identità è riuscita a uscirne fuori».