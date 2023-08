Marchetti: «Lukaku non ha più risposto all’Inter per la Juventus»

Romelu Lukaku non si unirà assolutamente al Milan, è solamente una suggestione estiva. Il calciatore potrebbe però tornare comunque in Italia, Luca Marchetti è chiaro su Tutti Convocati.

TRASFERIMENTO – Luca Marchetti è sicuro: «Su Lukaku c’è sempre la Juventus in pole. Per il Milan è solo una suggestione. Dipenderà anche da eventuali uscite tra i bianconeri. Se alla fine del calciomercato il belga rimane in questa situazione il club ci riproverà in prestito, non acquistandolo. La Juventus è sempre lì, perché ci sta lavorando da mesi e ha un patto di ferro con il giocatore. Lukaku di punto in bianco non ha più risposto all’Inter per andare a Torino»