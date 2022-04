Marchetti: «L’Inter sembrava adagiarsi prima della Juventus. No match point»

Marchetti ha commentato i risvolti dati dalla classifica dopo Napoli-Roma 1-1 (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento con Campo Aperto Speciale su Sky Sport 24, vede una possibilità per l’Inter di lasciare dietro definitivamente i partenopei.

NOVE GIORNI DECISIVI – L’Inter ora è a +2 sul Napoli e con una partita in meno, che recupererà in casa del Bologna mercoledì 27 alle 20.15. Luca Marchetti analizza la classifica: «Oggi parlare di match point è impossibile, il match point è quando hai la possibilità di chiudere. Vero che dopo il Bologna si giocherebbe alla prossima, l’Inter gioca contro la Roma e magari si accorciano le distanze. Se dopo quella partita dovessero essere cinque i punti di distacco fra Inter e Napoli avrebbe meno possibilità. Oggi per il Napoli è ancora più dura, fa il paio con la sconfitta con la Fiorentina. Ha avuto più volte la possibilità di inserirsi nella corsa per il campionato, ma per un motivo o per l’altro non c’è riuscita».

RILANCIATI – Marchetti vede l’Inter messa meglio rispetto a un mese fa: «Finché non ha vinto con la Juventus sembrava destinata ad adagiarsi, ma è tutto dato dalla sconfitta col Milan. Ora invece sembra tornata la squadra spensierata di inizio campionato. Ma non tutte le partite sono uguali».