Marchetti: «L’Inter a gennaio ha un problema. Priorità a questo aspetto»

Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport24, parla delle possibili mosse per il calciomercato invernale dell’Inter di Inzaghi. Il giornalista sottolinea le operazioni delle quali i dirigenti si dovranno occupare

PROBLEMA RINNOVI – Ecco gli aggiornamenti di Luca Marchetti riguardo le mosse dell’Inter nel prossimo calciomercato: «L’Inter è l’unica delle big che ha più scadenze 22-23 e 23-24. I rinnovi di contratto sono la priorità. Skriniar, De Vrij, D’ambrosio, Gagliardini Darmian e Handanovic vanno in scadenza a giugno. I prestiti di giocatori come Lukaku e Acerbi devono essere discussi in qualche modo. Nel 2023-2024 scadrà Bastoni, e se non lo rinnovi inizi la prossima stagione con lui che va a scadenza. Ancora le legge per spalmare i debiti non è stata votata. 50 mln non puoi spenderli, che comunque sono tanti. L’Inter dovrà diminuire il monte ingaggi. Deve capire chi tenere e chi lasciare».