Marchetti: «Inzaghi non è in discussione, resterà all’Inter»

A Sky Sport ha parlato dell’Inter e nello specifico di Simone Inzaghi il giornalista Luca Marchetti: queste le sue parole.

INZAGHI − Luca Marchetti ha parlato così dell’Inter a Sky Sport nel corso del programma “Campo Aperto Domenica”: «Simone Inzaghi non è in discussione ora. Paradossalmente la sconfitta con la Fiorentina non cambia la stagione di Inzaghi. Nonostante sia stata la decima e sia stata brutta. L’obiettivo sono la Coppa Italia e la Champions League. L’anno scorso Coppa Italia e Supercoppa hanno dato respiro a Inzaghi. Lui fino alla fine resterà sulla panchina dell’Inter»