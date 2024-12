Marchetti: «Inzaghi ha migliorato l’Inter di Conte! Nonostante il cambio società»

Marchetti, dagli studi di Sky Sport ha parlato della situazione attuale legata all’Inter a detta sua in ripresa, nonostante la breve parentesi della prima sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen.

SOLO UNA CADUTA – L’Inter ha subito una sconfitta beffarda al novantesimo minuto contro il Bayer Leverkusen nella sesta giornata del nuovo format della Champions League 2024-2025. I nerazzurri, che avevano l’opportunità di consolidare il secondo posto nel girone, hanno ceduto ai campioni di Germania in un match combattuto. Nonostante il risultato, la qualificazione agli ottavi è ancora possibile. La squadra di Simone Inzaghi è tornata immediatamente in Italia dopo la partita per prepararsi al meglio alla prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma lunedì sera. Questo match sarà cruciale per riprendersi dal colpo subito in Europa. I risultati sono comunque in ripresa, e questo è stato sottolineato anche dal collega Luca Marchetti presente dagli studi di Sky Sport.

Inter cresciuta con Inzaghi, anche più di Conte

LIVELLO ALTO – Luca Marchetti ha parlato così dagli studi riguardo la situazione in casa Inter: «Inzaghi ha dimostrato di poter supportare una panchina importante come quella dell’Inter, mettendoci veramente tutto del suo e andando a ereditare un eccellente lavoro di Conte. Andando addirittura a migliorare e ad evolvere. Si è imposto anche a livello europeo, obiettivamente anche all’estero altri grandi allenatori gli riconoscono questo grande status. A livello personale questa è una grande soddisfazione per lui. Non dimentichiamoci che nel frattempo l’Inter ha anche cambiato proprietà, la dirigenza non è cambiata e probabilmente questa è stata anche la chiave. L’Inter è rimasta sempre nello stesso livello, ora ha ripreso anche a giocare come l’anno scorso e i risultati stanno migliorando, a parte la parentesi sfortunata di Leverkusen».