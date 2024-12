Marchetti: «Inzaghi all’Inter ha dimostrato una cosa. Status riconosciuto»

Simone Inzaghi continua a raccogliere elogi per il suo lavoro all’Inter e per il modo in cui gioca la squadra. Lo sottolinea anche il giornalista Luca Marchetti, che a Sky Sport analizza i motivi che hanno portato il riconoscimento per il tecnico anche da parte dei colleghi all’estero

DIMOSTRAZIONE E LAVORO – Luca Marchetti analizza così il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter, elogiandolo per quanto fatto fino a oggi sulla panchina nerazzurra: «Ha dimostrato di sopportare e supportare una panchina importante mettendoci tutto del suo, andando a ereditare e migliorare il lavoro di Conte. È un allenatore che si è imposto anche a livello europeo. Quello che fa l’Inter in campo lo fa con una sicurezza tale che obiettivamente anche all’estero gli altri allenatori gli riconoscono questo status. C’è la consapevolezza che si sta costruendo qualcosa. Quello di Inzaghi non è un corso nato soltanto per vincere. C’è una costruzione di valore, della squadra, del gioco proposto».