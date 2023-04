Marchetti: «Inzaghi ancora più in discussione. Manca crescita»

L’Inter si è fermata ancora una volta contro la Salernitana, Luca Marchetti ha parlato su Sky Sport della situazione in casa dei nerazzurri e della posizione di Simone Inzaghi.

POSIZIONE DUBBIA – Luca Marchetti descrive la situazione di Simone Inzaghi in questo momento: «Non è giusto dare tutte le responsabilità a Inzaghi, quando le cose vanno male non c’è solo uno che ha colpe. All’Inter Inzaghi è stato messo in discussione anche prima rispetto agli altri colleghi con gli stessi punti. Non c’è questo mood intorno agli altri allenatori, conta anche ciò che è successo l’anno passato. Pioli ha vinto il campionato, Mourinho una coppa europea. La società non ha visto la crescita e Inzaghi è ancora più in discussione. Sarebbe stato forse meglio metterlo in discussione dopo il campionato, ma i risultati non stanno aiutando il tecnico. Alcune sconfitte fai fatica a spiegarle, l’attacco non segna e la difesa prende sempre gol. Nel medio periodo l’Inter non riesce a segnare, non controlla pienamente la partita nonostante abbia ampi momenti di dominio totale. In Champions League ha meritato di passare, ma c’è stata più fortuna ad esempio con il Porto. Anche in quelle gare lì ci sono stati alti e bassi».