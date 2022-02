Marchetti: «Inter, un dato mi fa dire che non è in crisi! Lautaro Martinez…»

L’Inter vive un periodo di appannamento nonostante l’enorme volume di gioco che viene costantemente creato. Secondo Luca Marchetti questo è sintomo di poca lucidità mentale ma non di crisi profonda. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso di Campo Aperto, su Sky Sport 24

DIFESA APPANNATA – L’Inter non riesce a segnare e vincere nonostante la produzione offensiva sia sempre elevata. Secondo Luca Marchetti, oltre a Lautaro Martinez, preoccupano i numeri della difesa: «L’Inter come produzione offensiva è rimasta la stessa della prima parte di stagione, purtroppo ha perso la capacità realizzativa di Lautaro che sono 11 partite che non segna. Se uno a caso nelle ultime partite segna, l’Inter vince la gara. Edin Dzeko? Nei numeri e nelle medie ricalca quelli della prima parte della stagione. Ripeto, la produzione offensiva è uguale. Quindi è un periodo di appannamento, c’è anche un pizzico di sfortuna magari ma sono peggiorati i numeri della difesa. Inter e Milan sono uguali nei loro periodi di appannamento: una non riesce a segnare e l’altra non riesce a gestire».

FLESSIONE, NON CRISI – Prosegue Marchetti: «È un forte momento di flessione per l’Inter, che ha avuto partite difficili ma se perdi punti con Napoli e Milan ci può stare, con Sassuolo e Genoa un po’ meno. La flessione c’è ed è importante. L’Inter dopo Milan e Napoli aveva scavallato la vetta delle difficoltà legate al calendario, poi abbiamo sempre detto che avrebbe affrontato squadre contro le quali non ha mai perso punti. Non è stato così, sicuramente è una questione fisica e di appannamento mentale della squadra perché quando Samir Handanovic e Stefan de Vrij sbagliano spesso c’è una base fisica che ti porta a non avere lucidità. In più giochi dei buoni spezzoni di partita contro il Milan e perdi, contro il Liverpool e perdi: questo ti porta ad avere meno sicurezze. Se poi vai con determinate convinzioni e un atteggiamento spavaldo e perdi contro il Sassuolo, non fai che aumentare il grado di incertezza. Il volume e la qualità di gioco dell’Inter mi fa dire che è in difficoltà di risultati ma non in crisi».