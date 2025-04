Marchetti: «L’Inter vive il sogno di ogni calciatore. Tutto dipende da…»

La sconfitta di Bologna non spegne l’entusiasmo in casa Inter, dove tutto è ancora aperto su ben tre fronti. Proprio su quest’argomento si pronuncia il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti.

A UN PASSO – Luca Marchetti, alla viglia di Inter-Milan di Coppa Italia, dichiara: «È chiaro che l’Inter, trovandosi con un impegno ogni tre giorni, nonostante la rosa allargata e la capacità che ha avuto Simone Inzaghi di rendere quasi tutti titolari, in questa stagione ha gestito in maniera diversa i finali. Magari questo è successo per un caso o per via del calo di energie. Però bisogna sottolineare che finora l’Inter ha giocato tutte le partite disponibili in stagione e vorrebbe continuare a farlo, essendo a un passo dal conquistare le due finali di Coppa Italia e Champions League».

Inter, sogno o son desto? Marchetti elogia la stagione e gli sforzi dei nerazzurri

DAL SOGNO – Luca Marchetti elogia la stagione nerazzurra e sul futuro afferma: «Io credo che questa sia la condizione per la quale i giocatori sognano di poter giocare, indipendentemente dalla stanchezza. Poter aver ancora tutti gli obiettivi a disposizione a maggio è il motivo per cui i calciatori fanno questo lavoro, soprattutto a questi livelli. Avere l’ultimo mese della stagione a disposizione per poter vincere su tre fronti credo che sia davvero l’obiettivo di tutti i giocatori. Per questo la stagione dell’Inter dev’essere considerata buona, a prescindere da come andrà a finire. Chiaro che potrebbe essere straordinaria come addirittura eccezionale. Dipende dallo stato di forma, dalla testa, dalla comunicazione di queste due cose, ma anche dal caso».