Marchetti: «Inter rosa più competitiva, ma ha perso 7 partite e non con il Napoli!»

Luca Marchetti nel corso di un suo intervento sulle frequenze di TMW Radio ha espresso la sua opinione riguardo il Napoli primo in classifica e le inseguitrici dietro, soffermandosi in particolare sull’Inter.

ANOMALO – Marchetti ha parlato così della corsa scudetto, ma in particolare dei posti in Champions League: «Il Napoli è anormale, ma è anormale anche quello che stanno facendo le altre grandi. Il divario è troppo grande. Io posso capire che possono essere demoralizzato, ma perché non continuare a fare il tuo percorso? Intanto di qualifichi in Champions League e arrivi secondo in classifica. L’Inter ha sicuramente una rosa competitiva più delle altre. Ha perso sette partite e ha vinto il Napoli. Con le grandi si è comportata sempre discretamente, poi si perde in un bicchiere d’acqua con l’Empoli e il Bologna. Il Milan ha avuto un gennaio devastante ed è la squadra campione in carica, sinceramente deve far riflettere. La Juventus è penalizzata che sicuramente influisce, ma anche loro nella prima parte della stagione sono stati orribili. Le tre grandi devono riflettere molto da questo punto di vista».