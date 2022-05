Marchetti: «Inter e Roma, occhi per forza sul bilancio! Tra le più indebitate»

Luca Marchetti, ospite negli studi di Sky Sport su 23, ha parlato della situazione finanziaria di Inter e Roma, soggette a tante difficoltà dopo il Covid-19

BILANCIO − Marchetti spiega come Inter e Roma riescano a fare mercato: «Inter e Roma tra le società più indebitate dopo il Covid? Trovandosi in questa situazione, ci chiediamo come queste squadre facciano mercato. Si aspetta il parametro zero o che va via un giocatore per abbassare il monte salariale. Inter e Roma devono assolutamente guardare al bilancio. Bisogna dare continuità aziendale e sportiva perché questi conti devono essere assolutamente migliorati».