Marchetti: Â«Inter, primato consolidato fotograferebbe un contrappassoÂ»

Marchetti: «Inter, primato consolidato fotograferebbe un contrappasso»

Antonio Conte (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images via OneFootball)

Luca Marchetti ha parlato anche dell’Inter che, in caso di vittoria stasera contro il Parma, allungherebbe a +6 in Serie A sul Milan

COLPO DI SCENA – Queste le parole di Luca Marchetti sulla squadra nerazzurra, impegnata stasera in casa del Parma, all’interno del suo consueto su “TuttoMercatoWeb.com”. “Ora toccherà all’Inter scrivere un pezzo della storia, spera, l’Inter, senza colpi di scena. L’impegno sulla carta non è invalicabile. Conte fa bene a non fidarsi del suo amico D’Aversa, ma le due squadre stanno vivendo dei momenti opposti. E il colpo di scena potrebbe essere anche il consolidamento di un primo posto che fotograferebbe un contrappasso: una situazione straordinaria in campo, decisamente più delicata fuori. Finora l’Inter si è dimostrata impermeabile e Conte ha messo in bolla (in tutti i sensi) il gruppo. Stasera sarà un bel match ball, da non fallire“.

Fonte: Luca Marchetti – TuttoMercatoWeb.com