Marchetti: «Inter non deve fare 2 cose. Porto non si sente sconfitto»

Luca Marchetti ha parlato dell’Inter, questa sera in campo in casa del Porto, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

PARTITA – Queste le parole da parte di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio in vista di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. «L’Inter non deve assolutamente abbassare la guardia, né tantomeno arroccarsi dietro. Così come ha fatto il Milan a Londra, non dovrà lasciare il pallino del gioco al Porto. L’Inter ha un vantaggio guadagnato nel match d’andata, poi è chiaro che gli ultimi risultati in campionato preoccupano. L’avvicinamento non è stato dei migliori, poteva andare in Portogallo con più tranquillità. Magari questi risultati negativi ti portano ad essere più accorto, è una partita difficile e complicata dove l’Inter dovrà giocare una partita intelligente. Lo stadio sarà molto caldo, il clima è quello di Champions dove il Porto non si sente sconfitto».