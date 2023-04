Marchetti: «Inter, nelle partite c’è filo conduttore! Salernitana…»

Luca Marchetti, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato così il pareggio per 1-1 fra Salernitana ed Inter. Il giornalista si sofferma sulla prestazione della squadra di Inzaghi

FILO CONDUTTORE – Questo il commento di Marchetti: «L’Inter, in tutte le partite c’è un filo conduttore: non riesce a segnare! È un problema non di oggi. Per me è un aggravante. Poi c’è il rovescio della medaglia, sbagli tante occasioni e subisci gol. Se avesse messo il pullman davanti la porta nel secondo tempo la Salernitana, che già faceva fatica ad arrivare in porta, al di là del fatto che Candreva ha segnato con un cross, capisci che non è giornata e provi a non prendere gol. Se tu analizzi solo la partita di oggi ti dice che l’Inter ha giocato molto meglio della Salernitana»