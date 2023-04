Marchetti: «Inter, momento difficile. La Champions League può…»

Luca Marchetti ha parlato del momento difficile di risultati dell’Inter di Simone Inzaghi e del match di Champions League contro il Benfica, in programma oggi, (e non solo).

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Luca Marchetti sull’Inter, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «La squadra nerazzurra va analizzata diversamente nelle coppe? Secondo me no, non può esserci un atteggiamento diverso all’interno della stessa stagione. Se vai a vedere però i risultati di Inzaghi e dell’Inter di Inzaghi va meglio in coppa, questo è un dato di fatto. Evidentemente nello scontro diretto c’è qualche cosa che stimola di più la squadra, che forse va anche incontro alla preparazione della partita di Inzaghi. Non penso però che una sfida alla Juve in campionato Inzaghi la prepari diversamente rispetto a un’eventuale sfida di Coppa Italia. L’Inter sicuramente è in un momento difficile di risultati, è difficile motivare le sconfitte, non si può parlare solo di sfortuna. A Salerno è stata sfortunata, ma non basta questo per spiegare il momento dell’Inter. La Champions può permettere di resettare tutto, senza pensare a situazioni esterne. C’è la Champions e bisogna pensare solo alla Champions».

MARGINI ECONOMICI – Marchetti sui margini economici del club nerazzurro in estate. «Le condizioni economiche le conosciamo, dovrà lavorare ancora con restrizioni importanti. C’è anche il prestito ad Oaktree da riconsegnare, oggi l’Inter non può farlo autofinanziandosi quindi servirà un intervento della società, se non dovesse accadere l’Inter passerà al fondo americano. C’è una grande incertezza poi sul futuro perché l’Inter ha tanti giocatori in scadenza di contratto o a scadenza prestito».