Marchetti: «Inter, Milan e Juventus in Superlega? Serie A perde appeal!»

Luca Marchetti – giornalista ed esperto di calciomercato -, ha parlato a “Sky Sport” della nuova Superlega, analizzando la perdita di appeal della Serie A in caso Inter, Juventus e Milan non debbano più lottare per un posto in Europa.

CALO DI APPEAL – Queste le parole di Luca Marchetti sulla Superlega e sul possibile nuovo stadio di Inter e Milan: «Non c’è bisogno dello stadio privato per giocare la Superlega. Il Comune di Milano continuerà a prolungare la convenzione di San Siro per le gare che devono giocare entrambe le squadre. La domanda da farsi è che tipo di appeal può avere un campionato dove Juventus, Milan e Inter sanno di avere il posto fisso nella maggiore competizione europea? Oggi parliamo tanto della lotta al quarto posto, un domani sarà meno feroce».