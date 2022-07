Marchetti: «Inter-Juventus che sfida! Perso Bremer, ma Skriniar rinnova»

È già Inter-Juventus. Prima della vera sfida sul campo, le due squadre si stanno sfidando anche sul mercato. Primo round vinto dai bianconeri con Bremer. I nerazzurri si consolano con la permanenza di Skriniar

DUELLO DI MERCATO − Marchetti ripercorre la sfida tra Inter e Juventus: «La sfida più sentita in tutta Italia Inter-Juventus. Acuita, naturalmente, da duello su Bremer, vinto dalla Juventus. A Milano si consolano: Skriniar rimane e rinnova (salvo clamorose offerte del PSG): visto che Bremer avrebbe dovuto sostituirlo, semplicemente non parte. E ora i nerazzurri dovranno, sul mercato, semplicemente “rimpiazzare” Ranocchia. l’Inter con un Perisic (e non Skriniar) in meno ma con Gosens pienamente a disposizione più Lukaku, Mikhitaryan, Onana, Asllani e Bellanova. Non solo titolari ma rincalzi di primo livello».

Fonte: Tuttomercatoweb