Marchetti: «Inter-Juventus potrebbe essere decisiva in un caso»

Luca Marchetti ha parlato di Inter-Juventus, big match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A.

INTER-JUVENTUS – Queste le parole di Luca Marchetti su Inter-Juventus nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Che sensazioni ho? Alla fine prevarrà l’esperienza e la sicurezza nel passo che sta dimostrando l’Inter o l’entusiasmo della Juventus di provare a fare un qualcosa che non aveva neanche progettato di fare quest’anno? Non so, gioca in casa l’Inter. Quindi questo, secondo me, avrà un peso perché ci saranno 80.000 persone a San Siro, chiaramente non tutte interiste».

INTER – Marchetti sulla squadra nerazzurra. «Secondo me, l’Inter produce un gioco migliore, sarà molto concentrata. Tra l’altro, arriva in una settimana tipo. Quindi c’è il tempo di concentrarsi e di andare bene sulla partita, cioè questa è una bella cosa, secondo me. Ci saranno i migliori interpreti (nell’Inter Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella ritornano dal turno di squalifica, ndr)».

JUVENTUS – Marchetti sulla compagine bianconera. «Stanno bene tutte e due le squadre e quindi io mi auguro intanto che sia una bella partita, in cui potremo vedere le due filosofie diverse di gioco di Allegri e di Inzaghi, in cui potremo vedere dei giocatori che stanno bene. Vlahovic adesso sta bene, si vede che sta bene. Magari giocherà Yildiz che è un altro che ha fatto vedere delle cose belle. Se c’è Rabiot che recupera, non so se recupererà al 100% anche Chiesa ma credo che farà di tutto per esserci per la partita».

DIFFERENZA – Marchetti ha spiegato. «La difesa della Juve che è la seconda migliore del campionato contro il miglior attacco del campionato, quindi contro Thuram e Lautaro Martinez. È uno spettacolo nello spettacolo andarli a vedere. Il centrocampo della Juventus al completo è un centrocampo che può reggere botta con i titolari dell’Inter perché, nonostante l’Inter abbia una profondità maggiore rispetto alla Juve, poi comunque tre ne giocano. Poi chiaramente la differenza la potranno fare i cambi, ma il centrocampo della Juve oggi sta bene».

LOTTA SCUDETTO – Marchetti ha concluso. «Oggi sono due squadre che stanno bene, che hanno delle convinzioni. Detto questo, secondo me, può indirizzare la lotta scudetto, può mentalizzare uno di essere più forte dell’altro, ma non sarà decisiva. Paradossalmente potrebbe esserlo in caso di vittoria dell’Inter, perché la Juventus andrebbe a -4, con una partita in meno ma la partita in meno è con l’Atalanta».