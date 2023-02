Marchetti: «L’Inter fatica con le piccole, questa la differenza con il Napoli»

Luca Marchetti, ospite a TMW Radio, ha parlato della differenza tra il Napoli e le inseguitrici negli scontri con le piccole. Per spiegare al meglio il suo punto di vista ha preso come esempio l’Inter negli scontri contro Monza, Empoli e Sampdoria.

PICCOLE MA GRANDI − Luca Marchetti ha spiegato la differenza che c’è tra il Napoli e le inseguitrici prendendo in esame gli scontri con le piccole. In particolare il giornalista ha parlato degli stop dell’Inter contro il Monza, l’Empoli e la Sampdoria. Le sue parole: «Per le squadre dietro al Napoli ci sono alcune incongruenze. In questa fase l’Inter non è riuscita a vincere con il Monza, non è riuscita a vincere con la Sampdoria e ha perso in casa con l’Empoli. Una volta si diceva che lo scudetto si vinceva con le piccole e poi si cercava di impattare negli scontri diretti. Adesso questo discorso lo possiamo fare per la qualificazione in Champions League. Comunque mi sembra che nessuna delle squadre dietro al Napoli riesca a esprimere questa caratteristica. Le piccole fermano le grandi e questo è un merito. Piccole o definibili tali perché poi evidentemente tanto piccole non lo sono. Però è un problema per le grandi. La differenza di valori tecnici c’è. Ieri l’Inter contro la Sampdoria se guardi il roster iniziale e i cambi in panchina non ci doveva essere storia. Se guardi i punti in classifica non ci doveva essere storia».