Marchetti: «Inter errore nella fiducia riposta. Ma Skriniar messaggi non chiari»

Marchetti fa il punto della situazione su quanto accaduto finora tra l’Inter e Skriniar. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

RAPPORTI PERSONALI – A poche ore dalla fine del calciomercato, Luca Marchetti traccia il quadro definitivo sulla situazione creatasi in questi mesi tra l’Inter e Milan Skriniar (vedi articolo). Di seguito l’analisi del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24: «Ragionare con il senno di poi è molto più facile. Oggi è normale che tutti pensino che l’Inter abbia sbagliato a non cedere Skriniar quando c’era l’offerta da 50 milioni del PSG. Bisogna fare un rewind e ricordarsi quello che succedeva allora. È vero che l’offerta era importante ma l’Inter non la riteneva adeguata al valore del calciatore perché in cuor suo sapeva, sperava o aveva avuto delle rassicurazioni sul fatto che il giocatore avrebbe comunque rinnovato con l’Inter. Poi, evidentemente, è cambiato qualcosa, e il calciatore aveva tutto il diritto di cambiare idea. Questa è una situazione di rapporti personali o di percezione e sensazioni. Avrà sbagliato la dirigenza ma anche Skriniar a lanciare dei messaggi non chiari. Altrimenti dobbiamo pensare che i dirigenti nerazzurri sono pazzi. Fiducia riposta in una situazione che non si è verificata. L’Inter secondo me ha fatto bene a tenerlo perché con Skriniar in campo ha più possibilità di andare in fondo in tutte le competizioni. La sua perdita in estate potrà essere ammortizzata dal cammino della squadra in campionato».