Marchetti: «Inter dopo il Napoli si è persa. Aspettative non rispettate»

Luca Marchetti ha commentato in diretta dagli studi di Sky Sport la situazione nel campionato italiano. Secondo il giornalista, Inter e Milan non hanno rispettato le aspettative di inizio stagione.

DELUSIONE – Luca Marchetti ha commentato in tale modo la Serie A di questa stagione in diretta dagli studi di Sky Sport: «L’Inter non è riuscita a dare continuità ai suoi risultati. È l’unica che ha battuto il Napoli e che poi nelle partite successive si è persa. Non ha vinto in alcune occassioni nonostante la conquista della Supercoppa Italiana. Il Napoli sta facendo un campionato importante in un contesto in cui le altre non stanno rispettando le aspettative. Se il Napoli avesse fatto questo percorso con un Inter o un Milan che andavano dietro alle attese sarebbe stato comunque primo ma in un campionato più aperto».