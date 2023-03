Marchetti: «Inter diversa in Champions League. Su Inzaghi…»

Marchetti esprime il proprio parere sul momento dell’Inter, pensando alla prossima partita in Champions League (vedi focus). Il giornalista, nel corso della trasmissione “Campo Aperto Domenica”, dice la sua anche su Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Sky Sport 24.

PARLANO I FATTI – Luca Marchetti parla delle due facce dell’Inter fra campionato e Champions League. Così il giornalista su Sky Sport 24: «Come ci arriva l’Inter alla partita contro il Porto? Cambia la musica e li fa entrare in campo diversamente. L’Inter in Europa ha giocato bene quasi tutte le partite. È in campionato che non ha continuità. Chiaro che non è una passeggiata andare a giocare contro il Porto, lì c’è un ambiente caldissimo. Bisogna andare concentrati. La sconfitta contro lo Spezia è arrivata per degli episodi. Il fatto che siano degli episodi ripetuti nel corso della stagione deve far preoccupare l’Inter. Potrebbe essere un vantaggio aver perso contro lo Spezia perché potrebbero essere ancora più concentrati. Il futuro di Simone Inzaghi? Non credo corra alcun rischio per la stagione in corso. L’Inter ha fatto meglio delle altre in Champions League, è ancora in corsa per la Coppa Italia e ha vinto la Supercoppa Italiana. Questi sono tutti fatti. Questo tipo di considerazione verrà fatta alla fine della stagione. Il rapporto tra Inzaghi e i giocatori? Quando si perde sicuramente qualche malumore e mugugno c’è. L’andamento non dipende soltanto dall’allenatore, ma anche dalle indisponibilità e da alcune sfortune. Inzaghi ha un canovaccio, quello del 3-5-2, e quello rimane. Questo è quello che gli si contesta ed è una cosa che lui non deroga perché ha i suoi principi. Questa è la grande differenza fra lui e un allenatore di grande esperienza come Massimiliano Allegri. Inzaghi è un novizio, nonostante all’Inter sia arrivato con merito».