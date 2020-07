Marchetti: “Inter, Conte ha lanciato degli indizi! Due cose si intrecciano”

Conte e l’Inter a fine stagione dovranno confrontarsi su diversi punti per decidere se andare avanti insieme, come lo stesso tecnico ha fatto intuire ieri nel post Verona. Luca Marchetti – intervenuto ai microfoni di “Campo Aperto”, su “Sky Sport 24” – riflette su quello che potrebbe accadere. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO – Antonio Conte e l’Inter dovranno confrontarsi su diversi punti, ma secondo Luca Marchetti il futuro non è a rischio: «Se c’è possibilità che Conte e l’Inter si separino? No, perché non è questione di risultati sul campo. Conte è stato molto chiaro, il problema non sono i risultati. Quest’anno l’Inter doveva avvicinarsi alla Juventus, non si è avvicinata come tutti speravano e bisogna capire perché. Sono questi i motivi che vanno analizzati e che saranno oggetto per cercare di capire che tempistiche ci saranno per arrivare alla vittoria. Due cose si intrecciano: il come continuare insieme determinerà se continuare insieme. Se torniamo ai punti persi dall’Inter bisogna chiedersi il perché, indipendentemente dai punti di distacco dalla Juventus, si tratta comunque di una cattiva gestione».

INDIZI – Marchetti si focalizza poi sugli indizi lanciati da Conte: «La responsabilità del successo o dell’insuccesso va condivisa, condividere significa avere una programmazione comune. Se Conte, dirigenti e proprietà non hanno la stessa visione, a fine stagione due persone oneste intellettualmente si dicono: “Abbiamo provato ad andare avanti insieme, ma la vediamo in maniera diversa”. Conte ha lasciato dei piccoli indizi per far capire come può ragionare lui. Ha detto di aver ereditato una situazione, oggi lui conosce la squadra e secondo le sue idee riesce a valutare meglio la sua rosa. È un confronto continuo per tutta la stagione».