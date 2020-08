Marchetti: “Inter-Conte, domani Ã¨ decisiva! Su Allegri…”

Marchetti: “Inter-Conte, domani è decisiva! Su Allegri…”

Domani si saprà se il futuro di Inter e Conte sarà ancora unito. L’allenatore incontrerà il presidente Zhang, che intenzionato è intenzionato a proseguire assieme. Luca Marchetti, esperto di “Sky Sport”, rivela poi i retroscena su Massimiliano Allegri.

INCONTRO – L’Inter e Antonio Conte vivranno una giornata decisiva domani. Il tecnico si incontrerà col presidente Steven Zhang, ribadendo la sua visione per il futuro dei nerazzurri. Per continuare assieme, l’allenatore valuterà se c’è piena aderenza con le strategie della società. Nessuna delle due parti sembra protendere per la separazione. La società è pienamente soddisfatta di questa prima stagione con la nuova guida tecnica. Il secondo posto in campionato e la finale di Europa League sono i migliori risultati raggiunti da 9 anni a questa parte. E sul mercato, con gli investimenti per Romelu Lukaku e Achraf Hakimi su tutti, Suning dimostra pieno supporto all’allenatore per costruire il futuro dell’Inter. Un allineamento che però sarà nuovamente da valutare, alla luce delle dichiarazioni dopo la finale col Siviglia. Il mercato, ma anche la struttura societaria, saranno i temi più caldi sul tavolo. Una cosa è certa: in caso di separazione, l’arrivo di Massimiliano Allegri in nerazzurro è tutto fuorché scontato. L’esperto di calciomercato Luca Marchetti traccia un punto sulla situazione: «L’Inter non ha intenzione di esonerare Conte: domani diventa una giornata spartiacque in questo rapporto. Se rimane, vedremo l’Inter fare delle scelte. Se va via, c’è Allegri pronto a sostituirlo, ancora una volta. Sebbene non ci sia stato nessun contatto diretto tra i nerazzurri e l’ex allenatore di Juve e Milan».