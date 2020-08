Marchetti: “Inter, Conte chiaro: visioni diverse. Ecco chi ci sarÃ  all’incontro”

Marchetti: “Inter, Conte chiaro: visioni diverse. Ecco chi ci sarà all’incontro”

L’Inter e Antonio Conte conosceranno il rispettivo destino domani. Le posizioni di società e tecnico sembrano distanti, ma non incolmabili. La convenienza a proseguire insieme è reciproca. L’esperto di mercato Luca Marchetti, dagli studi di “Sky Sport”, rileva chi parteciperà all’incontro.

PREPARAZIONE – L’Inter e Antonio Conte si preparano a definire il rispettivo destino. Sotto sotto la speranza è di proseguire assieme, così da tentare il definitivo assalto allo scudetto. La visione di Suning e quella di Conte non collimano perfettamente, però. Ecco l’opinione di Luca Marchetti: «È necessario aspettare questo incontro, per cercare di chiarire diversi punti che sono sul tavolo da diverso tempo. Conte è stato chiaro: c’è una visione su come l’Inter potrà arrivare a vincere, ma al momento non combacia con quella della società. Bisogna vedere se quello che cercherà di fare Suning sarà di andare ad assaltare la Juventus. Il fatto di essere arrivati a ridosso della Juventus, con un processo che doveva essere triennale, e interromperlo al primo anno, sarebbe un passo indietro. Non sappiamo quali saranno le intenzioni di Conte. Quello che possiamo dire è che il confronto sarà tra Zhang e Conte. Non ci saranno altri dirigenti. Ci sono diversi incastri che l’Inter dovrà risolvere nel minor tempo possibile. Poi si dovrà mettere al lavoro, con o senza Conte, con o senza Ausilio. E dovrà lavorare per vincere».