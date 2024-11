Marchetti: «Inter e Atalanta splendide! Non ci si fermi ad una cosa»

Marchetti non può che elogiare Inter e Atalanta, protagoniste assolute in Serie A e in Champions League. Il giornalista ne descrive l’andamento.

GRANDE FORMA – Luca Marchetti, su Tmw, ha parlato così di Inter e Atalanta: «L’Inter e l’Atalanta hanno dimostrato di essere in forma smagliante. Il lavoro di questi anni dei rispettivi allenatori con un gruppo che cambia (negli uomini) ma rimane intatto (per la mentalità) è straordinario. Sono fra le società che hanno lavorato meglio, con programmazione e intelligenza».

Inter e Atalanta al top in Italia e in Europa: Marchetti analizza

PROGETTI – Marchetti sui progetti delle due squadre: «Sfruttando il mercato, non avendo paura a cedere (soprattutto quando era necessario), avendo avuto la capacità di investire e di pianificare la campagna acquisti. L’Atalanta ha cambiato le proprie alternative, quelli che lo scorso anno avevano fatto meno minuti. E lo ha fatto con dei giocatori di livello più alto. L’Inter – che questo processo lo aveva iniziato prima e che partiva da una base teoricamente più alta – continua a mettere pezzi di qualità in un meccanismo che sembra oliato alla perfezione».

FILOSOFIE DIVERSE – Poi Marchetti conclude in questo modo: «Oggi vedere giocare Inter e Atalanta è un piacere. Due filosofie diverse, due modi diversi di cercare di dominare la partita. La capacità di aggressione e di andare in gol è quasi data per scontata. Ma non dovrebbe essere così. Non bisogna peraltro fermarsi soltanto al punteggio: l’Atalanta ha dilagato anche in Europa, l’Inter no per errori in fase di finalizzazione e nella trequarti. Ma entrambe hanno avuto sempre il pallino del gioco in mano. Più edonista e riflessiva la squadra di Milano, più strafottente e aggressiva quella di Bergamo. Ma il risultato è lo stesso: una grande identità, costruita negli anni, che sta dando i propri frutti».