Marchetti: «Inter, tra 5-1 nel Derby e Real Sociedad un altro sport!»

Marchetti ha parlato dell’Inter e di come tra Milan e Real Sociedad la squadra abbia notevolmente cambiato il suo rendimento

ALTRO SPORT − Su Tmw, Luca Marchetti ha commentato il pari nerazzurro di ieri: «L’Inter tira un gran sospiro di sollievo. Il derby di Milano sembra non aver fatto male (nell’animo) soltanto ai milanisti! La prestazione nerazzurra paragonata a quella di sabato pomeriggio sembra un altro sport. O un’altra squadra. Certamente merito della Real Sociedad che ha giocato davvero bene fino al settantacinquesimo, ma l’Inter non riusciva proprio a venire fuori, a rendersi pericolosa. È riuscita a segnare al primo vero tiro in porta e grazie a una giocata di Barella e Lautaro. Avrebbe avuto anche la forza di ribaltarla addirittura. E paradossalmente torna in Italia con un po’ di rammarico. Inzaghi durante la partita le ha provate tutte per svegliare l’Inter dal torpore. Ha chiuso con tre punte in campo e Dimarco braccetto di sinistra (che non c’è mai stato!) ma ha funzionato. L’Inter ha trovato più equilibri da sbilanciata che prima. Però, sebbene il pari sia salutato con ottimismo e con il sorriso, ci si aspettava i tre punti da questa sfida».