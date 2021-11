Marchetti: «Inter, 2 grandi opportunità Napoli per 3-3. Sarebbe stata beffa»

Luca Marchetti ha parlato della partita giocata ieri a San Siro, terminata con il successo dell’Inter sul Napoli per 3-2.

OPPORTUNITÀ – Queste le parole di Luca Marchetti su Inter-Napoli all’interno del suo editoriale su TMW Radio. «È mancata un po’ di fortuna al Napoli, che magari ha avuto in altre occasioni. Ha avuto due grandi opportunità nel finale che avrebbero potuto regalare il 3-3. Sarebbe stata un’altra beffa in un big match per l’Inter».