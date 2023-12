Marchetti: «Inter, 1 giugno attacco era diverso! Esempio è Thuram»

L’Inter, nonostante le tante e pesanti cessioni delle ultime stagioni, è riuscita a rimanere competitiva tanto da raggiungere la finale di Champions League. Secondo Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, il merito è di dirigenza e allenatore. Una rivelazione anche su Thuram

PROGRAMMAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi è rimasta competitiva nonostante le cessioni, a volte anche pesanti, come quelle effettuate giusto la scorsa estate. Luca Marchetti spiega di chi è il merito: «L’Inter ha avuto la capacità in questi anni, grazie alle qualità del gruppo di lavoro e anche di Inzaghi, di riuscire a mantenere competi va una squadra pur facendo cessioni importanti. E questo si fa programmando le necessità future. Io sono convinto che l’Inter avesse già programmato le cessioni di Skriniar, Onana e Lukaku. E che sapesse già come andare a sostituirli».

IMPREVISTI – Prosegue Marchetti: «Poi c’è un discorso di imprevisto perché l’attacco attuale non è quello che i dirigenti avevano in mente l’1 giugno, ma sono andati su soluzioni che erano state prese in considerazione già prima. Thuram se fosse rimasto Lukaku oggi magari sarebbe al Milan, ma l’Inter ha solo dovuto riannodare i discorsi. La forza dell’Inter non è solo quella di aver venduto e rimpiazzato bene ma anche quella di poter vendere, qualora ce ne fosse bisogno, dei giocatori che ora sono appetibili».