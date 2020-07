Marchetti: “Hakimi colpo Inter: sposta. Sensi-Sanchez, problema Conte”

Marchetti ha parlato del momento dell’Inter con le forti critiche di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna. Non manca un giudizio positivo per la conclusione dell’affare Hakimi. Di seguito le sue dichiarazioni odierne negli studi di SkySport

TRA CAMPO E MERCATO – Luca Marchetti fa il punto della situazione sul momento in casa nerazzurra: «Alcuni dei calciatori presi dall’Inter Conte non è riuscito ad allenarli come voluto. Si pensi a Sensi e Sanchez. Il tecnico ha criticato il contesto, sarà sempre più la sua squadra con il passare del tempo. Numeri alla mano, i nerazzurri hanno fatto meglio dello scorso anno: sono quasi certamente in Champions League. Questo, però, non basta: le aspettative era alto, ci si aspettava di poter restare attaccati alla Juventus fino alla fine. L’Inter ha avuto i suoi infortuni che hanno impedito le rotazioni. Hakimi è un colpo pazzesco: uno che nel suo ruolo sposta».