Marchetti: «Frattesi? La Roma deve trovare i soldi! E su Nico Paz»

Intervenuto telefonicamente a Radio Deejay, Luca Marchetti ha parlato dell’idea della Roma di prendere Frattesi e delle difficoltà dei giallorossi nel chiudere l’operazione.

QUASI IMPOSSIBILE – Luca Marchetti, noto giornalista di Sky Sport, nel corso della puntata di Deejay Football Club su Radio Deejay, ha parlato del mercato della Roma e dell’interesse dei giallorossi per Davide Frattesi. Queste le parole del noto giornalista sportivo: «Se la Roma non trova i soldi non può sferrare un attacco per prendere un giocatore. Non ci sono altre novità sul centrocampista dell’Inter. La Roma pensava alle cessioni di Pellegrini e Cristante, ma non hanno ricevuto offerte importanti. Inter? Lavora in prospettiva e c’è un discorso interessante per Nico Paz. Si lavora per togliere una parte di clausole sul riacquisto e sulla percentuale che deve andare al Real Madrid».