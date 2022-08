Marchetti: «FPF UEFA, ecco che tipo di limitazione rischia l’Inter! So che…»

Marchetti parla delle possibili sanzioni per le squadre italiane a causa del Fair Play Finanziario. Il giornalista di Sky Sport, intervenuto a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, spiega quale sanzione può infliggere la UEFA alle società coinvolte, tra cui vi è anche l’Inter.

LA SANZIONE DELLA UEFA – Luca Marchetti parla della notizia uscita in queste ore, e commentata dallo stesso su TMW Radio (vedi dichiarazioni), riguardante le possibili sanzioni della UEFA ai danni di alcuni club italiani per via del Fair Play Finanziario (vedi articolo). Il giornalista spiega inoltre quale tipo di sanzione potrebbe essere inflitta alle società italiane, tra cui vi è anche l’Inter: «Non vorrei correre, aspettiamo il comunicato ufficiale della UEFA. So che Inter e Roma hanno avuto colloqui con la UEFA. Quando non c’era il Fair Play Finanziario, entrambe hanno sforato per aumentare la competitività. Non si tratta di una limitazione nel mercato ma di una limitazione sul costo dell’ultima lista consegnata per l’Europa. Bisogna spendere quanto si è speso per l’ultima lista consegnata, pareggiando le uscite. Se ad esempio esce Carlo Genta (collega e conduttore di “Tutti Convocati”, ndr) a zero, può entrare un altro giocatore a zero. Se ne esce uno da 100, ne possono entrare due da 50 e così via». Questo l’aggiornamento di Marchetti sull’argomento del giorno.