Marchetti: «Fabbian, si muovono già i club di Serie A! È dell’Inter, però…»

Luca Marchetti, esperto di mercato, dagli studi di Sky Sport ha elogiato le qualità tecniche di Giovanni Fabbian di proprietà dell’Inter e in prestito alla Reggina.

CLUB INTERESSATI – Marchetti dagli studi dell’emittente televisivo ha parlato del giovane centrocampista di proprietà dell’Inter: «Fabbian è un classe 2003, il più giovane dei migliori giovani in circolazione. Arriverà in Serie A? È di proprietà dell’Inter, magari non giocherà lì da subito, ma è molto probabile che qualche squadra in Serie A si è già interessata».